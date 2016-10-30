Kuluda 29 Ekim kutlamaları

Konya’nın Kulu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 93. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Gerçekleştirilen törene, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Cumhuriyet Savcısı İlker Peker, Kulu Garnizon Komutanı Mustafa Akkaraman, Güvenlik Müdür Vekili Amir Yahya Et, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, mektep müdürleri, ile öğrenciler ve fazla sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının arkasında program sona erdi.