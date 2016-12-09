Kuluda Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri

Konya’nın Kulu ilçesinde Ivedi Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla “Yaşama Yol Ver-Yaşam Kurtarmaya Sende Tezgâhtar Ol” semineri gerçekleştirildi.

Kulu KOMEK Konferans Salonu’nda 1 ve 2 nolu 112 istasyon ekipleri kadar seminerde, 112 sağlık ekibinden Paramedik Burcu İnce göre değişik bilgiler verildi. Seminerde, “112 ne vakit aranır”, “trafikte ambulans siren sesini duyunca ne yapılır”, “112 çağrı merkezi ile yapılan konuşmalarda nelere dikkat edilmeli”, “112 ekibi adrese ulaşana dek ne yapmalıyız” başlıkları sinevizyon gösterisiyle anlatıldı. Paramedik Burcu İnce, ambulansta kurtarılmayı bekleyen hastalar için saniyelerin hayati derecede kayda değer olduğunu belirterek, “112 Ivedi Servis patavatsız meşgul edilmemeli, ihtiyacı olan hastaların ulaşması geciktirilmemelidir. 112 Ivedi Servisi yersiz arama suçtur” dedi.

Seminer sonunda 112 ekipleri tarafından davetlilere kitapçık ve araç içi sırça afişleri de dağıtıldı.