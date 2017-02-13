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Kulu'da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

13 Şubat 2017 Pazartesi, 16:40

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KONYA (AA) – Kulu ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda, hayırsever vatandaş ve okul personelinin katkılarıyla yaptırılan akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Okul müdürü Akan Kılınçkaya, sınıfın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, hayırsever Fahrettin Topal ve okul personeline teşekkür etti.

Açılış sonrası katılımcılar öğrencilerin sınıfta yapılan satranç müsabakasını izledi.

Açılışa Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Erkaraman, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Akıl ve Zeka Sınıfı Kaymakam Mehmet Uğur Arslan kulu Kulu lçe Milli Eğitim Müdürlüğü

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