Kulu'da atık pil semineri

KONYA (AA) – Kulu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) işbirliğiyle Kulu’da görev yapan öğretmenlere seminer verildi.

Kulu Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu’ndaki seminerde konuşan Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, atık pil konusunda okulların ve diğer resmi kurumların koordineli çalışması gerektiğini söyledi.

15 Ekim – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında kampanya düzenlenerek en fazla pil toplayan üç okulun ödüllendirileceğini belirten Yıldız, “Bu konuda ilçe belediyesiyle koordineli çalışma yapılması gerekir.” dedi.

Yıldız, atık pil toplama faaliyetlerinde okulların ve camilerin önemli toplama merkezleri olduğunu, halen okullarda devam eden ödüllü atık pil toplama kampanyasında katılımın ve toplanan atık pil miktarlarının giderek arttığını belirtti.

Seminer sonunda bütün önemli noktalara ve resmi kurumlara konulmak üzere atık piller için çeşitli ebatlarda kutular ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

