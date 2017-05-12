Kuluda Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması yapıldı

İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğünün yerel projelerinden biri olan ilkokullar arası “Bana bir masal anlat projesi” Kulu geneli final yarışması Düden Anadolu Lisesi çok amaçlı konferans salonunda yapıldı. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, toplum önünde tavır becerileri ve öz güvenlerinin geliştirilmesi nedeniyle hazırlanan proje Kulu’da yer alan 9 merkez ilkokulunun katılımlarıyla tamamlandı. Proje dahilinde kül kedisinden, pamuk prenses ve yedi cücelere değin birçok masal sahnelendi. Yarışma ardından jüri göre yapılan puanlamada, Fatih İlkokulundan Hatice Taştepe 481 puanla birinci, Merkez İlkokulundan Nisanur Akgün 468 puanla ikinci olurken, Alpaslan İlkokulundan Mihrican Ayşe Açıcı ise 454 puanla üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri okul müdürleri ve öğretmenleri tarafından dağıtıldı.

Yarışmayı, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Kredi ve Yurtlar Müdürü Seyit Ahmet Özgür ve okul müdürleri ile öğrenciler ve aileleri izledi.