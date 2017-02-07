Kulu'da “Benim Kahramanım” masal yarışması

KONYA (AA) – Konya’da, Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP 42) kapsamında düzenlenen ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı “Benim Kahramanım” masal yazma yarışmasında Nisa Nur Akgün il birincisi oldu.

Kulu Merkez İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, masal yazma dalında il birincisi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Elde edilen derecenin kendisi için sürpriz olduğunu aktaran Akgün, “Masal yazma konusunda kendime güveniyorum fakat il birinciliği benim için de sürpriz oldu. Şu an çok mutluyum. Bu süreçte bana desteğini esirgemeyen ailem ve öğretmenlerime teşekkür ederim.” diye konuştu.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ise düzenlenen her projede kendilerine ilk sıralarda olma hedefi koyduklarını ifade ederek, yarışmada birinci olan Akgün’ü tebrik etti.