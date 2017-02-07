Kulu’da çiftçiler bilgilendirildi

KONYA (AA)- Kulu ilçesindeki çiftçilere 2017 yılı destekleme ve projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, ilçe Kütüphane toplantı salonunda yaptığı konuşmada, geçen yıl ilçenin 26 milyon lira destekleme aldığını söyledi.

Amaçlarının hayvancılık ve tarımda ilçenin ön sıralarda yer almasını sağlamak olduğunu belirten Uysal, “Yapılan projelerle hedeflerimizi daha da büyütmemiz gerekiyor. İlçemiz tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip. İnşallah verilen bilgilendirmelerle çiftçimiz destekleme ve projelerden yararlanmanın yollarını, kurallarını ve şartların nasıl olması gerektiği öğrenecektir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ziraat mühendisi Muhammet Emre Erdem tarafından konuyla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, ilçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Selvi, muhtarlar, oda başkanları, kurum çalışanları ve çiftçiler katıldı.