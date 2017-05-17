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Kuluda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Makas Kavşağında meydana geldi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:53

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Kaza, Makas Kavşağında meydana geldi. Kulu istikametine dışarı giden B.K. (26) idaresindeki 42 GF 887 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla refüjü aşarak karşı şeritte demir bahçe duvarını yıkıp duvar dibinde yer alan beton elektrik direğine ast yaslanarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üstüne olay yerine afiyet, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durum yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilin kapısını keserek yaralı şahsı aracın içinden çıkartarak Kulu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan birincil tedavisinin ardındaki yaralı sürücü ambulans ile Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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