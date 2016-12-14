Kuluda elektrik hatları yer altına alınıyor

Konya’nın Kulu ilçesinde Meram Elektrik Yayma A.Ş. (MEDAŞ) göre yüklenici firmaya bahşedilen elektrik hatları yer altına alınıyor.

MEDAŞ İşletme Şefliği kadar yüklenici firmaya bahşedilen elektrik nakil direklerinde yer alan hatların yer altına alınmaya başlandığını ifade eden firma yetkilileri, Olf Palme Caddesi’nin bir kısmında ve Kozanlı Yolu istikametinde yer alan takriben 500 metre uzunluğundaki hatların tamamının yer altına indirilmeye başlandığını belirtti. Yetkililer, cadde ve yol kenarlarında elektrik direği diye bir şeyin kalmayacağını belirterek, enerji nakil yayma hatlarının bulunduğu direklerin bundan böyle gösterme kirliliğine de sebep olmayacağını ve bir takım noktalara elektrik trafolarının yerleştirilerek bağlantılarının tamamlanacağını söyledi.