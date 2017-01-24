Kulu'da ev yangını

KONYA (AA) – Kulu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi, Olof Palme Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Polis ekipleri, caddeyi tek yönlü olarak trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşları sonucu yangını söndürebildi.

Yangında can kaybı olmazken, binada büyük maddi hasar oluştu.