Kulu'da ev yangını

KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde, üç katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Olof Palme Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

İsveç’te ikamet eden Mithat Öcüt’e ait olan ve kimsenin bulunmadığı dairede maddi hasar oluştu.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.