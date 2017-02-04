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Kulu'da ev yangını

04 Şubat 2017 Cumartesi, 14:40

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KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde, üç katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Olof Palme Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

İsveç’te ikamet eden Mithat Öcüt’e ait olan ve kimsenin bulunmadığı dairede maddi hasar oluştu.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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