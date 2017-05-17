Kuluda hafız adayı öğrencilere ziyaret

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan İlçe Ulusal Eğitim Müdür Sultan Ahmet Kaymak, Kulu merkezde bulunan İmam Konuşmacı Ortaokulunda 5. ve 6. sınıflarda Eylül 2016’dan beri hafızlık programının uygulanmakta olduğunu belirterek, Konya ilçeleri içinde tek hafız İmam Konuşmacı Ortaokulunun Kulu’da bulunduğunu söyledi. Kaymak, öğrencilerin toplam 3 takvim program sonunda keza okulda diğer derslere devam ettiğini keza de hafızlıklarını pekiştirerek tamamladığını da kaydetti. Türkiye genelinde 118 okulda uygulanan program zarfında Konya genelinde de 4 okulda programın uygulandığını dile getiren Kaymak, hafızlık programlarından birinin Kulu’da 5. ve 6. derslik toplam 29 öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Velilerin izni ve talebi doğrultusunda telafisi yapılmak üzere öğrencilerin okula 1 sene ara verip sene sonunda yapılacak imtihan sonucuna tarafından yıl kaybı olmadan eğitimine devam etme imkanının olduğunu dile getiren Kaymak, Konya ilçeleri içinde tek hafız İmam Hatip Ortaokulunun Kulu’da veliler ve öğrenciler için büyük bir şans olduğunu belirtti. Kaymak, ayrıca bu şansı değer biçmek namına önümüzdeki yıl 4. sınıfı tüketen çocukların hafızlık programına müracaat ederek okul dersleri ile birlikte hafızlık yapabileceğini dile getirdi.

Haziran ayında keza hafızlık eğitimini pekiştirmek hem de moral ve motivasyonu çoğaltmak nedeniyle 1 haftalık Düzce Akçakoca’da eğitim kampı sözü veren Sultan Ahmet Kaymak, verdikleri destekten nedeniyle İlçe Müftülüğü ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kemal Ünlü, ilk önce edinmek üzere bu programın uygulanmasında emeği geçen eğitimcilere teşekkür etti.

Öğrenciler ise, yaptıkları açıklamada hafızlık eğitimini tamamlayıp hafız elde etmek istediklerini söyledi. Hafızlık programında Okul Müdürü Kemal Meşhur’nün koordinesinde öğreticilerden Merzuk Bülbül ve Tuncer Bortepe’nin rehberliğinde öğrenciler hem mektep derslerini ayrıca hafızlık programını birlikte yürütüyor.