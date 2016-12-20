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Kulu'da Halep için yardım kermesi düzenlendi

20 Aralık 2016 Salı, 18:25

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KONYA (AA) – Kulu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesince, Halep için yardım kermesi düzenlendi.

Kulu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermes Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu tarafından Halep için dua edildi.

Kermese, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Yaklaşık 5 saat süren kermesin sonunda elde edilen gelir, giyim ve battaniyeler Halep’e gönderilmesi için belediye yetkililerine teslim edildi.

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