Kuluda halk toplantısı yapıldı

Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan’ın başkanlığındaki halk toplantısı Ahali Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda ulus kurum ve kuruluşların, muhtarların ve oda başkanlarının istek ve şikayetleri dinlenilerek, belli başlı gündem maddelerini oluşturan tarımsal alanların sulu alanlara çevrilmesi, hazineye ait yerler hakkında değer biçme konularının ve meraların kullanımı konularının da ele alındı. İstişare toplantısında ulus kurum ve kuruluşlar ile muhtarların üzerilerine düşen görevlerin yapılması, özlem ve dilekler konuşuldu. Toplantı arkasından basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıda Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Bölge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Sakin, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, CHP İlçe Başkanı Vahdettin Yücel, Müftü İbrahim Kacaroğlu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma başkanlığı yetkilileri, Kulu ödenti dairesi müdürlüğü temsilcileri, Kulu SGK müdürlüğü, MEDAŞ yetkilileri ve öteki halk kuruluşlarının yanı sıra Kulu genelinde bulunan 46 mahalle muhtarı bir araya geldi.