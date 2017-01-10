Kulu'da “Haydi Bil Bakalım” final yarışması
KONYA (AA) – Kulu ilçesinde “Haydi Bil Bakalım” bilgi ve kültür yarışması finali gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen yarışmaya, ilçedeki orta okullar katıldı.
Yarışma sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci olarak, Konya’da düzenlenecek olan il finalinde, ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.
Yarışmaya, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, ilçe Emniyet Müdür Vekili Yahya Et, ilçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, şube müdürleri öğrenci ve veliler katıldı.
Yarışma sonunda protokol tarafından katılım sağlayan öğrencilere kitap hediye takdim edildi.