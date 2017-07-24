Kulu'da imam hatip mezunları buluşması

KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde İmam Hatip Lisesi mezunları, Mezunlar Buluşması etkinliğinde bir araya geldi.

İmam Hatip pansiyonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı konuşmada, Kulu İmam Hatip Lisesinin ilk ve son görev yeri olduğunu söyledi.

Öğrencileri bir arada görmenin kendisini hem sevindirdiğini, hem de çok hüzünlendirdiğini ifade eden Yıldız, “Şükürler olsun, sarf ettiğimiz çabalarla imam hatip ruhunu yaşattık. Yaşatmaya sizler devam edeceksiniz.” dedi.

İmam hatip okullarının zorluklarla bu günlere geldiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş da imam hatip ruhunu yakalamakla her şeyin çok daha güzel olacağına inandığını bildirdi.

Programa, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kulu İmam Hatip Lisesi mezunları katıldı.