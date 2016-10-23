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Kuluda inşaattan düşen çatı ustası yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde inşaattan düşen çatı ustası yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Karapınar Mahallesi Anadolu Lisesi yanında bulunan iki katlı inşaatta meydana geldi.

23 Ekim 2016 Pazar, 17:14
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Konya’nın Kulu ilçesinde inşaattan düşen çatı ustası yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karapınar Mahallesi Anadolu Lisesi yanında bulunan iki katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, inşaatın çatısında çalışan H.K. (34), aniden dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten yere düştü. Durum, yanına çalışan iş arkadaşları tarafından 112 Acil Servise bildirildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.K. burada yapılan birincil müdahalenin arkasından ambulansla Konya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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