Kulu'da istişare toplantısı

KONYA (AA) – Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, kurum amirleri, ilçe siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluştu.

Kaymakam Arslan, ilçe ekonomisi ve potansiyeli, devam eden kamu ile özel sektör yatırımları ve istihdam konularını görüşmek üzere kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Arslan, bu tür toplantılarla bir araya gelerek 2023’te nasıl bir Kulu hedeflediklerini ortaya koyabileceklerine dikkat çekti.

Arslan, “Mevcut yatırımlara yenilerini ekleyerek 50 bin olan Kulu nüfusumuzu 70 bine yükseltme hedefi koymamız gerek. Şu an önümüzde organize sanayi, doğal gaz gibi önemli yatırımlar var. 2017 yılında hız vererek bir yılda bitirme hedefi koymamız gerek. Bizlere büyük işler düşüyor.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ise, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan ve kendi belediyelerinin bünyesinde yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi.