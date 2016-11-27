Kuluda jandarmadan okul öğrencilerine trafik eğitimi

Konya’nın Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Trafik Timleri kadar öğrencilere trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Birol Çayır, göre Ömeranlı Mahallesi Yunus Emre İlkokulunda, trafikle ilgili ders verilmeye başlandığını söyledi.

Başçavuş Çayır, ilköğretim okulu 1, 2, 3 ve 4. derslik öğrencilerinin katıldığı trafik eğitim dersinde, yayaların uyacağı kurallar, karşıdan karşıya geçme kuralları, bisiklete binme kuralları, öğrenci servisleri inme-binme kuralları, güvenlik kemeri kullanımı konularında sinevizyon gösterisi izletildi.

Jandarma tarafından ayrıca, derslere katılan öğrencilere hediyeler verildi.