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Kulu'da karla mücadele

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:20

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KONYA (AA) – Kulu Belediyesi, kar yağışı ile tüm ekiplerini seferber ederek vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, ekiplerin kapanan yolları açmak için 24 saat çalıştığını söyledi.

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yollarda tuzlama çalışmasının devam ettiğini belirten Yıldız, “Ekiplerimiz sabaha kadar çalışma yaparak ilçe merkezi ile çevre mahallelerin yollarını açtılar. Şu anda cadde ve kaldırımlarda temizlik devam ediyor. Buzlanmaya karşı solüsyon püskürtme araçlarımızla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.” diye konuştu.

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