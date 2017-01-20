Kulu'da karne sevinci

KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde, eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, bin 88 öğrenci de karne sevinci yaşadı.

Kulu Canımana Şehit Murat Ucar İlkokulu’nda ilçe protokolünün de katıldığı karne dağıtım töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan,Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve şube müdürleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından oynanan ‘keşke benim olsa’ piyesinin ardından protokol tarafından karne dağıtımı gerçekleştirildi.