  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
20 Ocak 2017 Cuma

Ana Sayfa   >   Genel   >   Kulu'da karne sevinci

Kulu'da karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 16:55

Benzer Konular

Seydişehir'de karne heyecanı
Okullarda karne heyecanı
Şehit fotoğraflarını takdir, teşekkür ve onur belgelerine bastılar

KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde, eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, bin 88 öğrenci de karne sevinci yaşadı.

Kulu Canımana Şehit Murat Ucar İlkokulu’nda ilçe protokolünün de katıldığı karne dağıtım töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan,Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve şube müdürleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından oynanan ‘keşke benim olsa’ piyesinin ardından protokol tarafından karne dağıtımı gerçekleştirildi.

Ahmet Yıldız karne kulu Mehemet Uğur Arslan Mustafa Erkaraman Şehit Murat Uçar İlk okulu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet