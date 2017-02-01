Kulu'da kuzu besicilerinin heyecanı

KONYA (AA)- Kulu ilçesinde “Baharın müjdecisi” olarak görülen kuzu doğumlarının başlamasıyla besicileri tatlı bir telaş sardı.

Zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını ağılda yapan besiciler, yılın ilk kuzu doğumlarının başlamasıyla çalışmasını arttırdı. Yeni doğan kuzuları soğuk havadan ve hastalıktan korumak için çaba gösteren yetiştiriciler, doğum yapacak hayvanların yanında nöbet tutarak doğum yapmasına yardımcı oluyor.

Besicilerden Serkan Köylüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzu doğumlarının zahmetli olduğunu söyledi.

Yaptıkları işten büyük keyif duyduklarını ifade eden Köylüoğlu, “Kuzu doğumları için sabaha kadar nöbet tutmaktayız. Doğum yapan hayvanımıza yardımcı oluyoruz. Şu ana kadar ikiz doğumları çok iyi durumda. Bu yıl yağışların da fazla olmasından dolayı çifte mutluluk yaşıyoruz.” diye konuştu.