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Kuluda midibüs devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Kulu’da midibüs devrildi: 2 ölü, 7 yaralı – Konya haberi

27 Eylül 2016 Salı, 21:48
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Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında devrilen midibüsteki 2 birey öldü, 7 birey de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan dönen Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait sürücüsünün ismi alınamayan 71 ES 690 plakalı midibüs, Kulu ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada aracın aşağı kalan yolculardan Ferhat Acun ve Şiyan Akkurt (53) olay yerinde hayatını kaybetti. İrfan Ç. (45), Ünal D.(16), Ziya A., Ufuk Ç. (18), B.F. (8), R. E. (16) ve M. A. (17) da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı. Burada yapılan birincil tedavilerinin ardındaki yaralılardan ikisi Kırıkkale’ye, 5’i de Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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