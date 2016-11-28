Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Kuluda minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kuluda minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mehmet Mahallesi Kavşağında meydana geldi.

28 Kasım 2016 Pazartesi, 22:42
kuluda-minibusle-otomobil-carpisti-1-yarali

Benzer Konular

genc-kadin-cinsel-istismar-yasasi-kurbani-oldu
Genç kadın Cinsel İstismar Yasası kurbanı oldu
istanbul-15-temmuz-demokrasi-otogari-alt-gecidini-su-basti
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt geçidini su bastı
derike-atanan-kaymakam-gorevine-basladi
Derike atanan kaymakam görevine başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mehmet Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, sürücüsü belirlenemeyen 42 GE 680 plakalı minibüs ile Erol K. idaresindeki 06 VJT 09 plakalı araba çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice K. (40) yaralandı. Zarar Görmüş kadın, durum yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı.
Kazadan daha sonra olay yerini terk ettiği öğrenilen minibüs sürücünün yakalanması için egzersiz başlatıldı.

çarpıştı haber kulu minibüsle otomobil

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet