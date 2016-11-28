Kuluda minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mehmet Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, sürücüsü belirlenemeyen 42 GE 680 plakalı minibüs ile Erol K. idaresindeki 06 VJT 09 plakalı araba çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice K. (40) yaralandı. Zarar Görmüş kadın, durum yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı.

Kazadan daha sonra olay yerini terk ettiği öğrenilen minibüs sürücünün yakalanması için egzersiz başlatıldı.