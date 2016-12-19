Kuluda muhtarlardan ilçe emniyet müdürlüğüne taziye ziyareti

Konya’nın Kulu ilçesinde, muhtarlar ilçe emniyet müdürlüğüne baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Kulu ilçesine emrindeki mahallenin muhtarları, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Yahta Et’e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yaraşlı Mahallesi Muhtarı Uğur Yağcı tarafından şehitler için Kur’anı Kerim okunarak dua edildi.

Muhtarlar namına konuşan Uğur Yağcı, vatanın bölünmez bütünlüğüne, halkın huzuruna göz diken hainlere fırsat verilmeyeceğini, bunun için halkla birlikte emniyet güçlerinin yanına olduklarını söyledi. Muhtarlar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yahya Et’e ve şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.