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23 Aralık 2016 Cuma

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Kuluda okullarda yemekhane denetimi

Konya’nın Kulu ilçesinde bulanan okullarda yemekhane denetimi gerçekleştirildi.Yemekhane denetimi Kulu İlçe Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yiyecek Mühendisi Emre Güngör ve Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş kadar gerçekleştirildi.

23 Aralık 2016 Cuma, 15:36

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Konya’nın Kulu ilçesinde bulanan okullarda yemekhane denetimi gerçekleştirildi.
Yemekhane denetimi Kulu İlçe Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yiyecek Mühendisi Emre Güngör ve Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş kadar gerçekleştirildi. Çevre mahallelerden Kulu’ya eğitim ve öğretim bakmak için gelen öğrencilerin öğle yemeklerini yedikleri mektep yemekhanelerinde gerçekleştirilen denetimle ilgili konuşan Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş, yemekhanelerin hijyenik ortamda olup olmadığı konularında denetleme yapıldığını belirterek, merkezi okulları ziyaret edip yemekhane denetimlerinin yapılıp uyulacak kurallar hakkında okul müdürlerine ve öteki personellere data verdiklerini dile getirdi.

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