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Kuluda otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.Kaza, saat 13.00’da Camikebir Mahallesi Eski Polis Karakolu Kavşağında meydana geldi.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 15:25
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Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.
Kaza, saat 13.00’da Camikebir Mahallesi Eski Polis Karakolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, S.O. idaresindeki 42 UK 365 plakalı araba, M.M.Y.’nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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