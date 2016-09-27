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Kuluda pancar taşıma ücreti toplantısı yapıldı.

Kulu’da pancar taşıma ücreti toplantısı yapıldı. – Konya haberi

27 Eylül 2016 Salı, 19:01
kuluda-pancar-tasima-ucreti-toplantisi-yapildi

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Konya’nın Kulu ilçesinde pancar ekicileri ve taşıyıcı kooperatifi pancar taşıma ücreti toplantısı yaptı.
Kulu Ziraat Odası Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda oda Başkanı İsmet Erdoğan ile Kulu genelindeki pancar ekicileri ile taşıyıcılar kooperatifi yetkilileri bir araya geldi. 2016 yılı hasadı olan pancarların taşınması konusunda pancar ekicileri kilo başına 35 kuruş teklif etti. Taşımacılar kooperatifinin 36 kuruş istemesi üstüne uzlaşma sağlanamadı.
Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan ise konuyla ilgili yapılacak hasatla birlikte nakliye ücretinin, ekici çiftçiler ve nakliye yapan nakliyeciler aralarında kararlaştırılacağının altını çizerek, pancar hasadında ahenkli olarak anlaşmanın sağlanması için keza zihin olduklarını söyledi.

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