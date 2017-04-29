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Kuluda rögar kapağı hırsızlarına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine aileleri ile birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldikleri öğrenilen M.Ç., R.K., D.K., ve B.K.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:05

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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine aileleri ile birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldikleri öğrenilen M.Ç., R.K., D.K., ve B.K. gece geç saatlerde Kulu ilçesine yan Ömeranlı Mahallesinde sokak ve sokaklarda bulunan rögar kapaklarını söktü. Bu sırada devriye gezen jandarma ekibi, şüphelilerin 50 AZ 548 plakalı açık kasa kamyonete rögar kapaklarını yüklediğini görünce aracı takibe başladı. Jandarma takip ettiği şüphelileri başka bir caddeden söktükleri rögar kapağını araçlarına üstüne atmak istedikleri sırada suçüstü yakalandı. Kamyonetle çaldıkları 37 rögar kapağına ve kullandıklara araca el koyan jandarma, 1’ kadın 4 şüpheliyi ifadeleri gücüne gitmek üzere karakola götürdü. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin gerisinde adliyeye sevk edildi. Baskın karşısına meydana çıkan şüphelilerden B.K. tutuklanarak Konya Cezaevine gönderilirken, M.Ç.,R.K., ve D.K. ise adli teftiş şartıyla bağımsızlık bırakıldı.

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