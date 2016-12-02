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Kuluda sürücülere kış uyarısı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Dağ, kış aylarına girildiği şu günlerde sürücüleri gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.Kulu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Dağ, kış aylarına girilmesiyle birlikte y.

02 Aralık 2016 Cuma, 10:05
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Konya’nın Kulu ilçesinde, Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Dağ, kış aylarına girildiği şu günlerde sürücüleri gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.
Kulu Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Dağ, kış aylarına girilmesiyle birlikte yaşanılabilecek olumsuz hava şartlarında ilçede bulunan sürücülerin özenli olmalarını istedi. Bilhassa öğrenci taşımacılığı ve nakliyecilik yapan sürücüleri de uyaran Dağ, araçların kış bakımlarının yaptırılmasının ve kış lastiğinin takılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Sürücülerin çekme halatı, zincir ve takoz gibi araç gereçleri de araçlarında bulundurmaları gerektiğini andıran Dağ, 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda kış lastiği takma ve yararlanma zorunluluğunun başlayacağını kaydetti.

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