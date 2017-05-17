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Kuluda tarım ve tarımsal faaliyetlerle ilgili ikinci toplantı yapıldı

Toplantıda, çiftçiler ve öteki tarımsal alanda faaliyet gösteren dernek ve oda başkanlarının istek ve şikayetleri dinlendi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:43

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Toplantıda, çiftçiler ve öteki tarımsal alanda faaliyet gösteren dernek ve oda başkanlarının istek ve şikayetleri dinlendi. Tarımsal alanların verimini nitelikli olarak artırmanın en manâlı kaynaklarından olan su sorunu, tarımda daha bereketli ve nitelikli ürün alma konusunda alternatif ürünlerin ekilmesi, hasadı, bunları taşıyan projelerin konuşulduğu toplantı, Konya Ticaret Borsası (KTB) yetkilileri göre lisanslı depoculuk hakkında toplantı yapılması ve istişare edilmesi dilekleriyle tamamlandı.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Yiyecek Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Menderes Orhan, Kozanlı Tarımsal Yeniden Yapılanma Kooperatifi Başkanı Cengiz Karpuz, Şoförler Oda Başkanı Ömer Dağ, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Oda Başkanı Hasan Vatandaş, ve çiftçiler katıldı.

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