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Kuluda trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi.

09 Ekim 2016 Pazar, 15:15
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Kulu’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, ilçeye yan Değirmenözü Mahallesi istikametinden Kulu’ya gelmekte olan plakası alınamayan Ö.D. (33) idaresindeki ardındaki tarım aleti takılı traktöre tekrar aynı istikamete seyir halinde olan Y.E. Yönetimindeki 34 PU 1508 plakalı araba arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddeti ile traktör şarampole devrilirken, traktör sürücüsü Ö.D. yaralandı. Yaralı, durum yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin gerisinde Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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