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Kuluda trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin TIR’ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Taner K.

05 Ekim 2016 Çarşamba, 22:50
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Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin TIR’ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taner K. idaresindeki 34 JB 9825 plakalı araba, sollama gerçekleştirmek istediği sırada kendisini sıkıştırdığı iddia edilen M.N. idaresindeki 06 DY 202 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjde yer alan demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan araba sürücüsü Taner K., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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