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Kuluda trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kulu makası yakınında meydana geldi.

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:27

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Kaza, sabah saatlerinde Kulu makası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali G. (70) idaresindeki 80 LF 278 plakalı araba sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araba sürücüsü ile yanına bulunan eşi Suna G. yaralandı. Kazayı gören öteki sürücülerin ihbarı üzerine durum yerine 112 Ivedi sıhhat ekipleri sevk edildi. Ilk tedavisi durum yerinde yapılan şoför Ali G. ile yanında yer alan eşi Suna G. (72) Kulu Devlet Hastanesi Ivedi Servisi’ne kaldırılarak çare altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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