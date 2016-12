Kuluda trafik kazası: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 birey yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Tuzkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, M.Y. idaresindeki 42 GE 069 plakalı hafif ticari araç, E.T. idaresindeki 42 GB 134 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan M.M.D. (3), H.D. (36) ve F.Y. (35) yaralandı. Yaralılar durum yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.