Kulu'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

KONYA (AA) – Kulu’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Projeler tanıtım toplantısı ve TÜBİTAK biİlgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kulu Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürü Mustafa Orhan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje birimi tarafından 3 yeni projenin tanıtımı yapıldı.

Daha sonra TÜBİTAK projeleri ile ilgili öğretmenlere bilgi veren TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürü Mustafa Orhan, TÜBİTAK proje başvurularının başladığını belirterek, öğretmenlerin hem mesleki gelişimi hem öğrencilerin gelişimi için bu tarz proje başvurularında bulunmalarının önemine değindi.

Orhan, küçük yaşlarda bilimle çocukları tanıştırmak, bilim ile toplum arasındaki engelleri kaldırmak için gayret ettiklerini ve bunun en önemli yolunun okullardan ve eğitimden geçtiğini dile getirdi.