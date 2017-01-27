Kulu'da yaban hayatı için yemleme çalışması

– Konya’nın Kulu ilçesinde, belediye ekipleri tarafından tesbit edilen noktalarda yemleme çalışmaları devam ediyor

KONYA (AA) – Kulu ilçesinde belediye ekipleri tarafından tesbit edilen noktalarda yemleme çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, özellikle kuş cenneti Düden Gölü çevresinde yemleme çalışmaları yapıyor.

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında yaban hayatına destek olmak amacıyla belirli noktalara yem bıraktıklarını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde hayvanların aç kalıp merkeze inmelerini önlediklerini belirten Yıldız, “Özellikle kuşların yoğun olduğu Düden Gölü’ne önem vermekteyiz. Diğer göllerimizde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yemleme çalışmaları yapılmaktadır.” dedi.

Yemleme çalışmalarına katılan Zabıta Amiri Ergün Ayhan da ekiplerce yer tespitleri önceden yapılmış alanlara yem bırakıldığını ve bu alanların düzenli olarak kontrol edildiğini anlattı.