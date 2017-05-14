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14 Mayıs 2017 Pazar

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Kuluda yağmur duası

Kulu ilçesinde arpa ve buğday ürünlerin yetiştirildiği Bozan Mahallesi’nde havaların verimsiz olması nedeniyle hasat beklenildiği gibi olmadı.

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:22

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Kulu ilçesinde arpa ve buğday ürünlerin yetiştirildiği Bozan Mahallesi’nde havaların verimsiz olması nedeniyle hasat beklenildiği gibi olmadı. Bunun üzerine Bozan Mahalle Muhtarı Sebahattin Dalfidan’ın organize ettiği yağmur duasına İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar katıldı. Kadınlarında yer aldığı yaklaşık bin 100 kişi okunan Kur’lahza-ı Kerim tilavetinin ardından kılınan öğle namazı sonrası yağmur için dua etti. Duanın gerisinde yemek yemek ikram edildi.

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