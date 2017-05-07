Kulu'da “Yağmur ve Şükür Duası” etkinliği

KONYA (AA) – Kulu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde “Yağmur ve Şükür Duası” etkinliği yapıldı.

Mahallenin Kızfatma mevkiinde düzenlenen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okundu ve yağmur duası yapıldı.

Yaraşlı Muhtarı Uğur Yağcı, burada yaptığı konuşmada, bu yılki yağışlardan memnun olduklarını belirterek, “Sadece yağmur duası için değil şükür için de dua gerekli. Ellerimizi Allah’a açtık. Sadece yağmur duası için bir araya gelmiyoruz, bütün İslam aleminin sıkıntıları gidermesi adına Allah’a el açacağız. Bugün burada bu güzel mekanda dua için bir araya geldik.” diye konuştu.

Etkinliğe, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve vatandaşlar katıldı.