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07 Ekim 2016 Cuma

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Kuluda yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde A.F.A’nın yaşadığı evin erzak yer alan kömürlüğünde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

07 Ekim 2016 Cuma, 17:57
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Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde A.F.A’nın yaşadığı evin erzak yer alan kömürlüğünde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanı görebilen komşuların ihbarı üzerine durum yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek yandaki yapılara sıçraması önlendi. Bedensel hasar meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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