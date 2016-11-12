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Kuluda, yardımlaşma derneği Nutuk kitabı dağıttı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 10 Kasım Atatürk’ü kutlama günü kapsamında 101 adet “Nutuk” kitabı dağıttı.Kulu Eğitim kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 12:43
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Konya’nın Kulu ilçesinde, Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 10 Kasım Atatürk’ü kutlama günü kapsamında 101 adet “Nutuk” kitabı dağıttı.
Kulu Eğitim kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Murat Tütüncü ve üyeleri kadar Cumhuriyetin Kurucusu Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri “Hitabe”u hediye olarak dağıttı. 10 Kasım’da ailelere hediye etmek üzere kampanya başlattıklarını gösteren Dernek Başkanı Dr. Tütüncü, birincil etapta tedarik ettikleri 101 adet Nutuk kitabının dağıtımına başladıklarını söyledi. Dr. Tütün, kitapların temininde derneğe katkı karşılayan Kulu Iş Bankası Müdürü Ziya Yalçın İleri, Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Özsoy ve katılımlarda yer alan İsveç Atatürkçü Fikir Derneği Başkanı Mustafa Sönmez’e teşekkür etti.
Tütüncü, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 78. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andıklarını sözlerine ekledi.

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