Kuluda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya’nın Kulu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı negatif etkilerken, görevliler cadde ve yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kulu’da iki gün önce başlayan kar yağışı ilçede hayatı negatif etkilemeye devam ediyor. İki gün önce şiddetli bir şekilde kendini gösteren kar yağışı yolları tıkamasının yanı sıra buzlanmalara ve don olaylarına sebep oldu. Buzlanmalar bedensel hasarlı trafik kazalarının oluşmasına sebep oldu. Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye takriben, Makas-Ankara gidiş yönü ile Makas-Cihanbeyli yönünü yoğun kar yağışı dolayısıyla kapandığını ifade edildi. Kazaların önlenmesi için karayolları ekipleri göre kar temizleme ve tuzlama çalışmasının devam ettiği belirtilirken, tonajlı ağır araç araçların ve otobüslerin lastiklerine zincir takmaları konusunda sürücüler de uyarıldı.