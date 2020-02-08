Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
KONYA(AA) – Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolunun 115. kilometresinde, buzlanma nedeniyle 6 araç çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan Ali Çavuşoğlu (48) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan Kulu-Konya kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
BENZER HABERLER
-
Kırşehir'de AFAD ve sağlık ekiplerince afet bilinci eğitimi verildi
-
Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
-
Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
-
Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı
-
Beyşehir Gölü'nde boy limiti altında balık avlayan oltacılara para cezası
-
Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.