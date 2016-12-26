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Kuludaki öğrencilerden Halep için yardım kampanyasına destek

Konya’nın Kulu ilçesinde başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından destek verildi.Kulu genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Kulu Cumhuriyet Ortaokulu ve İlkokulu’nu.

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:51

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Konya’nın Kulu ilçesinde başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından destek verildi.
Kulu genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Kulu Cumhuriyet Ortaokulu ve İlkokulu’nun müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından destek verildi. Başta gıda maddeleri olmak üzere giysi ve diğer eşyalardan oluşan koliler, savaş mağdurlarına yetiştirilmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.
Okul Müdürü Sezgin Alp, kampanyaya destek olan öğrencilere, öğretmenlere ve vatandaşlar teşekkür ederek, “Biz Türk milleti olarak yardımsever insanlarız” dedi.

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