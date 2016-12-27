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Kululu minik öğrencilerden Halepli çocuklara yardım

27 Aralık 2016 Salı, 10:15

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KONYA (AA) – Kulu ilçesindeki anaokulu öğrencileri “Kendi Kumbaram” adlı etkinlikle biriktirdikleri harçlıkları Halepli çocuklara bağışladı.

Kulu Anaokulu öğrencileri “Kendi Kumbaram” adlı etkinlikle kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, “Halep’teki çocuklar aç kalmasın ve oyuncak alsınlar” diyerek, Kulu Belediyesinin düzenlediği “Vicdanın Sesi Halep’i Duymakla Başlar” yardım kampanyasına bağışladı.

Minik öğrencilerin biriktirdikleri harçlıklar, okul idaresi tarafından Kulu Belediyesi yardım görevlilerine teslim edildi.

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