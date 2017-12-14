Külünk: “Doğu Kudüs kararı tarihi bir adımdır”

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da aldığı “Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması” kararının tarihi bir adım olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Son yüzyılın ‘one minute’ dan sonra, ‘dünya 5’ten büyüktür’ den sonra yani bir iddianın, dünyanın güç merkezine yönelik en kökten itirazın ete ve kemiğe büründüğü gündür bugün. Bugünü tarih sayfalarını kaydedin. Son yüzyıldır üzerimizde kabus gibi duran, eşitlikten, adaletten, sevgiden ve insandan mahrum dünyayı şekillendiren bu gücün yönetim merkezinde insan yoktur. Batı insansız uygarlığın adıdır. Bugün dünya insansız bir uygarlığın hegomanyası altındadır. Eşref-i mahlukat olan insan üzerinden buna itiraz etmesin diye İslam da tasfiye edilmek isteniyor” diye konuştu.

“Türkiye Ortadoğululaştırılmak isteniyor”

Küresel sistemin Türkiye’yi Ortadoğulaştırarak hedeflerine ulaşmak istediğine dikkat çeken Külünk, “Türkiye’nin selef-i salihin çizgideki Anadolu irfanı diye tarif ettiğimiz ve 7 asır insanlık için bir cihanşümul medeniyet üretmenin sırrı olmuş, farklılıkların birliği ilkesi içerisinde, farklı dil, farklı din, farklı kültür ve farklı renkleri adalet ve sevgi temasıyla meczetmiş ve bir arada tutmuş, İmam Maturudi ve İmam-ı Azam çizgisi hedef alınarak Türkiye’nin Ortadoğululaştırılması isteniyor. Bu tehlike Türkiye’nin yaşadığı 5 darbe kadar önemli bir tehlikedir. Bu milletin evrensel, Mevlana ve Yunus esaslı, onların beslendiği Horasan Erleri’nin sahih akidesini tasfiye etmek istiyorlar. Konya’da DAEŞ’in ne işi var? Mevlana ile Yunus’tan beslenen bu topraklarda DAEŞ’in ne işi var? Ne işi var biliyor musunuz; insansız Batı medeniyetinin karşısındaki en büyük güç olan Mevlâna’nın insan ve sevgi esaslı medeniyeti üretebilme noktasındaki en önemli güç olan o damarı kurutarak bizi Ortadoğulaştırmak istiyorlar. Bunu başarılarsa dünyadaki Neo Liberalizm’in arkasından finansal Kapitalizm’in önünde hiçbir engel kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu merkezli bakış açısının önemine dikkat çeken Külünk, “Bu bakış açısı dünyadaki gelişmelerden izole olmak mıdır? Hayır. Zamanın ruhundan uzaklaşmak mıdır? Hayır. Dünyadaki değişimi anlamamak mıdır? Hayır. Bütün bunları doğru anlayıp Türkiye’yi yeni zamana ve gelecek zamana hazırlayacak milli yaklaşımlarla, ekonomide, siyasette, savunma sanayinde, eğitimde, insana bakışta bir değerler üretmenin adıdır. 15 Temmuz’da sakallıyla başı açık, Atatürkçü ile dindar, Ülkücü ile Marksist niye yan yana geldi, kim getirdi? Bu topraklara ait olma hissi ve bu toprakları koruyup bu toprakların üzerindeki bütün değerleri birlikte kılma hissi o gece heyecana ve ayağa kalkışa dönüştü. Bu yeni hattır aslında. Bu hattın lideri olduğu için Erdoğan hedefte. Cumhurbaşkanımız, Washington’un ya da Londra’nın çıkarları üzerinden baksaydı problem var mı? Ya da Ortadoğu’yla ilgili yeni haritaya itiraz etmese problem var mı? Erdoğan, bu topraklar üzerinden baktığı için hedefte. Bizim yapmamız gereken şey siyasi düşünce farkı gözetmeksizin bu hatta durabilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriyelileşme riskini engelledi. Suriyelileşseydik farklılıklarımızın bir anlamı olmazdı” diye konuştu.

“İnsanlığa söyleyeceğimiz en önemli söz; Mevlana’dır”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 2023 yılında dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, “Onların hedefleri küçültülmüş Türkiye, bizimki ise büyüyen Türkiye. 2023’te dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olma hedefimiz var. Bu tanıma uygun, kendi reflekslerimizle kendi topraklarımızda ürettiğimiz değerlerin millilik kimliği içerisinde evrenselleşmesi mücadelesi yapıyoruz. Konya’da bu anlamda çok önemli. Bizim insanlığa söyleyeceğimiz en önemli sözümüz ’Şeb-i Arus’tur, Mevlana’dır.’ Bu, Batı’nın asla üretemeyeceği bir değerdir. Batı teknolojik olarak her şeyi üretebilir ama Mevlana’yı üretemez. Mevlana yetiştirebilmek, eşref-i mahlukat olduğunu fark etmektir. Batıda insan yoktur, insan dünyanın merkezi olan Mezopotomya’da ve Anadolu’dadır. Bu gücümüzün farkında olalım. İnsanlığın bunu beklediğini bilelim ama bir şartla; Neo Liberalizm’in teslim aldığı, kendisine benzettiği insan olmamak kaydıyla” ifadelerini kullandı.

“İhtiyacımız olan birlik ve beraberliktir”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e derviş sikkesi hediye eden Başkan Fatma Toru, “Kendisini dinlemekten keyif aldık. İhtiyacımız olan şey milli birliğimiz ve beraberliğimizdir. Allah sayılarınızı arttırsın. Ayrıca Konyasporumuzun sponsoruna ve tribün liderlerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Konyaspor tribün liderleri de Milletvekili Külünk’e Konyaspor forması takdim etti. Külünk, sponsor firma Atiker’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker’den Konyaspor’un daha başarılı olması için daha fazla destek vermesini istedi.

Meram Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya İl ve Meram İlçe Teşkilat Yöneticileri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.