ANKARA (AA) – Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından düzenlenen ve Latin-Standart danslarını içeren Kulüplerarası Dans Sporu Yarışması yapıldı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Gölbaşı Kampüsü’nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin farklı kulüplerinden 154 çift katıldı.

Yarışma sonunda yıldızlar kategorisinde Eren Özyiğit-Seranay Büyükkapucu, gençler kategorisinde Giorgi Kininchev-Ilgın Aydıner, yetişkinler kategorisinde ise Taha Batur Coşar- Oleksandra Shonko çifti birinci oldu.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları dans sporu hocalarından Taha Batu Coşar, dans sporunun özellikle çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğunu ve yarışmayı gelenekselleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Nesibe Aydın ise öğrencileri spora ve sanata teşvik ederek, akademik başarıyı yakaladıklarını ifade etti.

Aydın, dereceye giren dansçıları kutladı.