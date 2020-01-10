Kümes hayvanları şampiyonluk için yarışacak

ANKARA (AA) – Türkiye'nin dört bir yanından yarışma için Başkente getirilen rengarenk tüyleri ve ibikleriyle tropik kuşları aratmayan özel cins tavuk ve horozlar podyuma çıkacak.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu yetkililerince, 70 ırktan yaklaşık 1700 tavuk ve horoz özel kafeslerle "4. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi"nin düzenleneceği Akyurt ilçesindeki otele getirildi.

Yarışmada, ırk standartlarına göre kilosu, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yapılacak puanlama sonucu her ırkın birincisinin yanı sıra tüm hayvanlar arasından seçilecek şampiyona yem, sahibine ise kupa ve bir haftalık termal tatil hediyesi verilecek.

Bu yıl ilk defa gösteride, tavuk ve horozların yanı sıra, su kuşları, kaz, ördek ve tavşanlar da yer alacak.

Gösterinin koordinatörü ve Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya dün puanlamaları yaparak başladıklarını belirterek, sonuçları 12 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

Puanlamaları yaparken Avrupa'da geçerli olan standartları dikkate aldıklarını ifade eden Gökgöz, "Yani her ırkın kendi standardı var. Hayvanlar duruşu, kanat, paça, ibik yapıları dahilinde değerlendiriliyor." diye konuştu.

– Puanlamaları yabancı hakemler yapıyor

Yurt dışından gelen 12 hakem ve asistanın puanlamaları gerçekleştirdiğini aktaran Gökgöz, Türkiye'den hakem olmak için başvuru yapanlara, söz konusu yabancı hakemlerin özel eğitimler verdiğini anlattı.

Gökgöz, "Şu anda tavşan çeşitlerinin puanlanması ve değerlendirilmesi yapılıyor. Kümes hayvanlarına gönül vermiş dostlarımızı ve meraklılarımızı buraya bekliyoruz." dedi.

Yarın ziyaretçilere açılacak gösteri, 12 Ocak Pazar günü ise şampiyonun belirlenmesiyle sona erecek.