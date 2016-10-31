Kundakçılar kaçarken cep telefonunu düşürdü

Konya’da bir kuaför dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler göre kundaklanmak istendi. Meslek yerini kundaklamak isteyen kesin olmayan veya şüpheliler kaçarken cep telefonunu düşürdü.

Olay, merkez Meram İlçesi Saadet Mahallesi Saphane Cadde üstünde yer alan bir hanımefendi kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaş cadde üzerinde yer alan ve Emine Hatun K’ye ait olduğu öğrenilen kuaför dükkanının kapısında alevleri gördü ve polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üstüne olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakında bulunan itfaiye merkezinden çok kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin incelemelerinin gerisinde yangının dışarıdan yanıcı bir madde dökülerek çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine adrese olay yeri analiz ekipleri sevk edildi.

Kaçan kundakçılar cep telefonunu düşürdü

Kundaklama olayının peşinde durum yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş çaplı çözümleme yaptı. Polis ekipleri yangının çıktığı meslek yerinin önünde kundakçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet kartuş, 2 cep telefonu, tespih ve bir paket sigara buldu. Polis ekipleri cep telefonları üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Polis kaçan kundakçıları yakalamak için alıştırma başlattı.