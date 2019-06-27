Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
ANKARA (AA) – Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın grup aşaması, C Grubu’nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.
Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı’nda oynanan karşılaşmada Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani’nin attığı golle Şili’yi 1-0 mağlup etti. Uruguay’da Galatasaraylı Fernando Muslera, Şili’de ise Beşiktaşlı Gary Medel sahaya çıkan ilk 11 arasında yer aldı.
Bu sonuçla puanını 7’ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı’nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya’nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador’un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti.
Bu sonuçla puanını 2’ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.
28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, Venezuela-Arjantin, Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.
Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz’da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.
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Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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